Małgorzata Socha w pudrowo-różowej stylizacji. Te pióra to hit polskich czerwonych dywanów

– W tej kolekcji postawiliśmy na znacznie więcej błysku niż kiedykolwiek. Dotąd stosowaliśmy go raczej we fragmencie, ornamencie, tym razem całe garnitury pokrywamy ręcznie kryształami Swarovskiego – opowiedział Marcin Paprocki na łamach internetowego wydania "Vogue Polska". Były również transparentne, brokatowe materiały, misterne patchworki oraz kreacje ze strusimi piórami. To właśnie w pióra odziała się Małgorzata Socha i absolutnie zachwyciła na pokazie Paprocki&Brzozowski.