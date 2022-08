Małgorzata Tomaszewska martwi się o syna. "Będzie czytał wszystkie rzeczy"

- Boję się bardzo tego, co będzie, kiedy mój syn dorośnie, już będzie umieć czytać i będzie czytał wszystkie rzeczy. Niestety, mamy tę tendencję, że wyłaniamy z tych pozytywnych rzeczy te negatywne i to te najbardziej zostają w pamięci. Trzymam kciuki za to, żeby był silny, nie brał tego wszystkiego do siebie. A jak będzie? Zobaczymy - szczerze przyznaje Tomaszewska.