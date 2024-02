Małgorzata Tomaszewska urodziła. Znana jest płeć i imię dziecka

To z pewnością jeden z najszczęśliwszych dni dla Małgorzaty Tomaszewskiej i jej rodziny. Prezenterka i była prowadząca "Pytania na śniadanie", którą zwolniono kilka tygodni temu wraz z wprowadzanymi zmianami w Telewizji Polskiej, powitała na świecie drugie dziecko. Dwukrotnie rozwiedziona, ma już syna Enza, urodzonego w 2017 roku.

Zwolniono ją w 8. miesiącu ciąży. Oto dlaczego było to możliwe

Choć do dziś do końca nie wiadomo, kim dokładnie jest partner i ojciec drugiego dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej, ujawniono, że mężczyzna ma na imię Robert. Nie chce jednak upubliczniać swojego wizerunku i być częścią świata polskiego show-biznesu.

