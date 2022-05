Małgorzata Tomaszewska wypoczywa w Dubaju. Zachwyciła białą stylizacją idealną na upalne dni

Małgorzata Tomaszewska ponownie wybrała się ze swoim pięcioletnim synkiem Enzo do Dubaju. Ostatni raz byli tam w lutym. Jest to ulubiona destynacja Tomaszewskiej, która powraca stale do tego samego miejsca, ponieważ jej matka mieszka właśnie w Dubaju i to już od 14 lat. Prowadząca "Pytania na śniadanie" przyznała w rozmowie z dziennikarzem Wideoportalu, że gdy tylko ma tydzień lub dwa tygodnie przerwy w nagraniach, automatycznie pakuje walizki i wsiada z synkiem do samolotu.