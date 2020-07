Małgorzata Trzaskowska dziękuje. W powyborczym wpisie zwróciła się do kobiet

Przez ostatnie dwa tygodnie Trzaskowscy robili wszystko, by przekonać do siebie wyborców kandydatów, którzy nie głosowali na polityka w pierwszej turze wyborów. Jeździli po całej Polsce i do końca wierzyli w zwycięstwo. Nie trudno było zauważyć ogromnego zaangażowania żony polityka, która wypowiadała się podczas wieców i spotykała z kobietami. To im dziś dziękuje za pośrednictwem mediów społecznościowych.