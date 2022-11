Małgorzata z "Rolnik szuka żony" ujawniła prawdę o córce. "Po raz pierwszy to piszę"

Kobieta opisała przyjście na świat swojej córki, Blanki, która urodziła się za wcześnie. "Na zdjęciu nasza córka w dniu dla nas bardzo ważnym - w dniu wypisu 16 października 2020 r. Dla nas to było jak wyjście ze szpitala po urodzeniu, a dla Blanuś trzeci tydzień życia. Chyba po raz pierwszy to piszę - dziękuję wszystkim Aniołom, ludziom, którzy przyczynili się do tego, że nasza córka jest cała i zdrowa" - ujawniła Małgorzata Borysewicz.