Tomasz z "Rolnika" podpadł widzom. Tak pożegnał się z Kasią

Kasia wróciła do domu. Rodzina Tomasza nie kryła zaskoczenia

Kasia była faworytką Tomasza. Wszystko zmieniła ostatnia randka z Zuzą. Rolnik wyznał, że to właśnie przy niej jego serce bije mocniej. Postanowił pójść za jego głosem i pożegnać się z Kasią, zanim kandydatki spotkają się z jego bliskimi. - Skoro poczułem, że chcę być przy Zuzi, to zostanę przy Zuzi, przestanę to analizować - tłumaczył się ze swojej decyzji.