Mało kto kojarzy syna Seweryna. 33-latek został aktorem i robi karierę

33-letni Maximilien mieszka na co dzień we Francji i to właśnie tam rozwija swoją karierę. We wszystkim wspiera go ojciec, który nie ukrywa ogromnej dumy. Panowie pojawili się nawet razem na ekranie, a Maximilien miał także okazję pracować przy francuskim dubbingu do polskiego serialu "Rojst", w którym ojciec zagrał główną rolę.