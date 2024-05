Czesi zawsze dodają do placków ziemniaczanych. Efekt palce lizać

Chodzi oczywiście o Czechów, naszych południowych sąsiadów, którzy są absolutnymi ekspertami w dziedzinie placków ziemniaczanych – jak również innych pysznych dań, bo nikt tak dobrze nie smaży sera, wprost palce lizać! Okazuje się, że w alternatywnym przepisie znajdziemy aż trzy wyjątkowe składniki, które polepszają smak placków. Jakim cudem sami na to nie wpadliśmy? Cóż, właśnie dlatego warto eksperymentować.

Idealne placki ziemniaczane powinny być chrupiące, to nie podlega kwestii. Bardzo ważny jest też ich kolor, przecież nie mogą wyjść szare i płaskie jak podeszwa. Na szczęście pyszne danie z tartych pyrek można przygotować na wiele sposobów i zawsze warto szukać inspiracji, aby było jeszcze lepsze i atrakcyjniejsze wizualnie.

Biała piana podczas smażenia kurczaka. Co to jest?

Biała piana podczas smażenia kurczaka. Co to jest?

Jeśli chcemy przygotować doskonale chrupiące placki ziemniaczane według rewolucyjnego przepisu, musimy przygotować następujące składniki: 1 kg ziemniaków, 150 g mąki ziemniaczanej, 2 jajka, pół szklanki mleka, 200 g wędzonego boczku, 5 ząbków czosnku, olej i przyprawy do smaku – sól, pieprz oraz idealnie pasujący do ziemniaków majeranek.

Ziemniaki obieramy i myjemy, a następnie ścieramy na tarce o małych oczkach i odsączamy z nadmiaru soku. Do tak przygotowanej masy dodajemy mąkę ziemniaczaną, pokrojony w kostkę boczek i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wbijamy jajka, wlewamy mleko i starannie mieszamy składniki. Na koniec doprawiamy do smaku. Na dobrze rozgrzanym oleju smażymy placki na złoty kolor.

Gotowe i uroczo złociste placki możemy podać tak, jak lubimy. Chociaż może niekoniecznie z cukrem i śmietaną, bo podobno niektórym najbardziej smakują w takim wydaniu. Jeśli śmietana, to raczej kwaśna – będzie o wiele lepiej komponować się z aromatycznymi plackami po czesku.

Możemy je też podać z sosem grzybowym albo gulaszowym – po cygańsku. Do tego obowiązkowa, świeża surówka. Placki po czesku w każdej wersji będą smakować doskonale i na pewno już nigdy nie przygotujemy ich inaczej.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!