Mało kto zna ten produkt. Pomaga w walce z trądzikiem, a kosztuje kilka złotych

Mydło dziegciowe zawiera wiele cennych składników, takich jak ksylen, fenol, toluen, żywice, substancje lotne i kwasy organiczne. To właśnie te komponenty odpowiadają za jego silne właściwości antybakteryjne . Dzięki nim mydło nie tylko dokładnie oczyszcza skórę, ale także zwęża pory i zapobiega rozwojowi bakterii, grzybów oraz wirusów i dlatego jest genialnym rozwiązaniem na trądzik .

Regularne stosowanie mydła dziegciowego poprawia kondycję skóry oraz włosów. Mydło to pomaga zwężać pory, dokładnie oczyszcza skórę , a także łagodzi podrażnienia. Warto wspomnieć, że mydło ze smoły brzozowej pomaga pozbyć się łupieżu oraz poprawia stan włosów, czyniąc je silniejszymi i bardziej lśniącymi. Choć jego stosowanie na włosy nie powinno przekraczać dwóch miesięcy bez przerwy, efekty jego działania są naprawdę zadowalające.

Jeżeli zmagasz się z problemami skórnymi na dużych partiach ciała lub cierpisz na ciągłe podrażnienia skóry , mydło dziegciowe będzie idealnym wyborem. Stosowanie go zarówno do mycia twarzy, jak i ciała przynosi widoczne korzyści.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Mydło dziegciowe jest również doskonałym zamiennikiem żelu do higieny intymnej. Dzięki swoim właściwościom łagodzi podrażnienia, działa pozytywnie na florę bakteryjną. To sprawia, że jest to produkt wszechstronny, który może być używany przez całą rodzinę.