Małopolska kurator o powrocie dzieci do szkół. "Najpierw zajęłabym się wewnętrznymi, psychicznymi potrzebami młodych ludzi"

- Bardzo wiele dzieci będzie potrzebowało pomocy specjalistów. (…) Zastanawiamy się jak pomóc uczniom, nauczycielom i rodzicom w powrocie do normalności, co można by było poprawić. Wydaje się, że jest to dobry czas na wyciągniecie wniosków co do tego, jak szkoła ma funkcjonować. Z mojego punktu widzenia trzeba by było dzieci (i to w każdym wieku) odrywać od stałego przesiadywania przed elektronicznymi gadżetami i zachęcać je do wyjścia na zewnątrz po to, żeby poczuć rzeczywistość – powiedziała.