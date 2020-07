Malwina Buss pokazała ciało po ciąży. Długo uczyła się akceptacji

Malwina Buss pokazała rozstępy i opowiedziała o relacji z ciałem

Malwina Buss zawsze bardzo dbała o swoją sylwetkę. W ciąży okazało się, że ma niedoczynność tarczycy i przytyła 25 kilogramów. I choć zaraz po urodzeniu Jagody zaczęła ćwiczyć, zdrowo się odżywiać, chora tarczyca bardzo utrudniała powrót do dawnej formy. Zwłaszcza że Buss jest perfekcjonistką, co sama przyznała. Wówczas każdy mankament, każda fałdka i rozstępy urastają do rangi wielkiego problemu.