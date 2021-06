Malwina Wędzikowska była z Rooyensem. Choć nie została zaproszona na ślub, pełniła tam ważną rolę

"Pamiętasz szampan i sekrety? Tak zaczęła się nasza historia. Tajemnicą. Namiętnością. Zaczęła się nasza bajka 1001 nocy, obsypana tysiącem róż i setkami baloników. Jak ty umiesz mnie wzruszać! I rozpieszczać. Słowami, które dla mnie składasz z czułością. Codzienną troską albo ćwiczeniem na głos na ulicach Londynu "I will never love again" – słyszałam z okna ten śpiew – nie wiedziałam, że to ty… A ty ćwiczyłeś, żeby stanąć potem na scenie teatru, zaśpiewać to przy akompaniamencie orkiestry dla jedynego widza, wzruszonego do łez widza – dla mnie. Dziękuję ci za miłość" - napisała Przetakiewicz na swoim profilu na Instagramie.