Mały guzik na pasie bezpieczeństwa. Nie każdy wie, jaką ma funkcję

Guzik na pasach bezpieczeństwa - do czego służy?

W latach 50. XX wieku, czyli od chwili, gdy pasy bezpieczeństwa zostały wprowadzone do powszechnego użytku, ich technologia była stale udoskonalana. Chodziło o to, by dostarczyć kierowcom i pasażerom jak największy komfort z jazdy, ale również bezpieczeństwo.