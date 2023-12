Jeżdżą na tirach. "Byłam traktowana jak maskotka parkingowa"

- Nienawidzę za warunki sanitarne, pogardę, walkę o godność, wodę i miejsce do spania (teoretycznie absolutne podstawy, a tym zawodzie czysty nieśmierdzący prysznic czy ciepła woda to niestety rarytas) oraz nieregularny czas pracy, wielką niewiadomą zjazdu do domu. Do tego dochodzi walka z czasem. Na resztę rzeczy, na przykład nieprzyjemne przytyki ludzi, już się uodporniłam - zauważa.