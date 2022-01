Dzieli ich 41 lat. Ludzie nie dają im szans na przyszłość

Dzielą ich cztery dekady

Jeffrey po rozwodzie poświęcił się zwierzakom. Zaadoptował osiem bezpańskich psów i surfował po stronach internetowych, o tematyce związanej z dbaniem o pupile. Co więcej, zaczął obserwować organizacje ratujące zwierzęta. To tam natknął się na wpis Alex, który go zaintrygował. Postanowił odezwać się do dziewczyny. Był zaskoczony, kiedy ta odpowiedziała na jego wiadomość. Tak zaczęła się gorąca dyskusja między nimi.