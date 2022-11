"Jesteśmy Ukraińcami. Jesteśmy silni". Tak mieszkańcy Kijowa radzą sobie bez prądu i wody

- To jak 24 lutego, kiedy rozpoczęła się inwazja i początek marca, kiedy ludzie naprawdę się zjednoczyli - powiedziała o obecnej sytuacji w Ukrainie, związanej z brakiem dostaw prądu i wody Maryna Honczarowa. W rozmowie z brytyjskim "The Guardian", że dodała, że jeżeli miał to być "wielki plan Putina", by zagiąć ukraiński naród, to "nie powiódł się".