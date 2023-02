"Mam w domu lusterko". Oto jak ocenia swój wygląd

Kuracjuszka z randkowego show TVP wyznała, że nie zawsze podchodzi do siebie tak dobrze. To związane jest jednak przede wszystkim z jej zachowaniem. - Nie lubię się jak coś skręcę, co mi się nie podoba. Wtedy głośno na siebie narzekam i mówię, że to było złe i nie powinnam tak robić. Tak jest, jeśli moje zachowanie w stosunku do kogoś było niesprawiedliwe albo mniej miłe niż na to zasługiwała sytuacja - tłumaczy i dodaje: - To się nazywa wyrzuty sumienia i czasami coś takiego mnie ogarnia. Wtedy siebie nie lubię, ale ogólnie to się lubię.