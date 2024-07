Mama pięcioraczków zalała się łzami. Internautka trafiła w czuły punkt

Ostatnio Dominika Clarke odniosła się do uszczypliwego komentarza jednej z internautek. W mediach społecznościowych kobieta często mówiąc o swoich najmłodszych pociechach, używa słowa "pięcioraczki". To właśnie to postanowiła wytknąć jej jedna z obserwatorek. Mama licznej gromadki postanowiła odpowiedzieć na uwagę i zalała się łzami.