Mama podarowała córce wyjątkowy prezent urodzinowy. Oddała jej nerkę

Dziewczynka od czerwca 2019 roku zmaga się z poważną niewydolnością nerek. Potrzebny był przeszczep, by uratować jej życie. Mama Daisy jeszcze do niedawna nie mogła być dawcą narządu, ponieważ była w ciąży. Rodzina dołączyła do programu dawców i liczyła, że znajdzie się osoba, która uratuje 6-latkę. Niestety, z powodu pandemii program został zawieszony. Hayley po porodzie poddała się badaniom, których wyniki były na tyle zadowalające, że mogła trafić na stół operacyjny, by oddać córce swoją nerkę.