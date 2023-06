Mama Roksany Węgiel pokazała zdjęcie dzieci. Wokalistka zareagowała

1 czerwca, jak co roku, media społecznościowe zalały fotografie dzieci. Część osób dzieliła się swoimi zdjęciami z dzieciństwa, a wielu rodziców chwaliło się swoimi pociechami. Tak było też w przypadku rodziców Roksany Węgiel. Jedno zdjęcie całej rodziny zamieścił na Instagramie ojciec wokalistki, a drugie na swoim profilu jej mama.

"Moje 3 skarby, jakże odmienne, każde cudowne, wyjątkowe… Dziękuję, że Was mam. Kocham" - napisała Edyta Węgiel. Uwagę zwraca zarówno zamyślony najmłodszy braciszek Roksany, przytrzymujący na ramieniu torebkę, ale i sama wokalistka, która została uchwycona bez pełnego makijażu i z zabawną miną.

