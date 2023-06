Nauczyciele odchodzą z pracy. Posypały się wypowiedzenia

Nauczyciele masowo zmieniają zawód

Jak wyznała w rozmowie z Głosem 24 Kalka, co roku pojawiały się rozmowy dot. wypowiedzeń, jednak w tym roku ten ruch jest większy. "Ilość złożonych wypowiedzeń w porównaniu z zeszłym rokiem jest dużo większa. Rozmawiałyśmy z adminkami, że w tym roku to jest naprawdę szok – tyle osób chwali się wypowiedzeniami, pokazuje zdjęcia, cieszy się, że to wreszcie koniec. Naprawdę jest tego dużo więcej" - przyznała.