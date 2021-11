Mandaryna tak ubrała się na imprezę. To jej najlepsza stylizacja

Genialny garnitur

Mandaryna pojawiła się na bankiecie z okazji 10. urodzin luksusowego sklepu Vitkac i udowodniła, że zna się na modzie. Przyszła w genialnym niebieskim garniturze oversize, i czarnej bluzce. Całość uzupełniły połyskujące sandałki na obcasie. Mandaryna zmieniła również fryzurę, już nie ma śladu do platynowym blondzie. Zastąpił go kolor zbliżony do jej naturalnych włosów.