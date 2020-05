Manicure hybrydowy. Jak samodzielnie zdjąć lakier hybrydowy bez acetonu w domu?

Manicure hybrydowy od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wielu zwolenniczek zadbanych i wystylizowanych paznokci . Co jednak zrobić, gdy salony kosmetyczne są zamknięte, a odrost wyraźnie się odznacza? Nie ma innego wyjścia, musisz samodzielnie zdjąć lakier hybrydowy . Jeżeli nie chcesz używać acetonu, istnieją dwa sposoby, aby pozbyć się niechcianych hybryd. Sprawdź, jak usunąć trwały manicure ze swoich dłoni.

Jak samodzielnie zdjąć lakier hybrydowy bez acetonu – instrukcja

1. Z użyciem pilniczka – chcąc samodzielnie zdjąć lakier hybrydowy bez acetonu, potrzebujesz dwóch pilniczków oraz bloku polerskiego. Najpierw zetrzyj pierwszą warstwę hybrydy za pomocą pilniczka o dużej gradacji, a kiedy zostanie cienka warstwa lakieru, sięgnij po pilniczek o niższej gradacji. Pozostałości usuniesz blokiem polerskim. Ta metoda jest bardzo skuteczna, ale wymaga dużej wprawy – możesz przy tym zniszczyć paznokcie.

2. Z wykorzystaniem naklejek – w tej metodzie samodzielnie zdejmiesz lakier hybrydowy dzięki przeznaczonym do tego specjalnym naklejkom. Możesz je dostać w wielu drogeriach internetowych. W tym przypadku naklejkę dopasowuje się do kształtu paznokcia przed nałożeniem hybrydy. Dopiero po utwardzeniu możesz przystąpić do wykonania manicure hybrydowego. Zdejmowanie lakieru w tym przypadku będzie banalne – wystarczy, że lekko podważysz naklejkę i razem z nią zdejmiesz hybrydę.