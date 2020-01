WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Manicure w 2020 roku. Selena Gomez lansuje najmodniejsze paznokcie Jeśli szukasz inspiracji w najnowszych trendach manicure, koniecznie sprawdź popularne ostatnio confetti nails. Idealnie sprawdzą się na imprezy, codzienne spotkania czy jako nowoczesne wydanie manicure. Nic dziwnego, że znane gwiazdy ze świata show biznesu wybierają taki unikatowy i karnawałowy styl paznokci. Piosenkarka Selena Gomez doskonale wie, co jest w trendach i sama wyznacza najciekawsze propozycje manicure. Confetti nails to prawdziwy hit w manicure. (iStock.com, Fot: baiajaku) Selena Gomez należy do tych gwiazd, które lubią, gdy jest o nich głośno. W jej przypadku sprawa dotyczy nowej płyty czy klipu, ale również najnowszych trendów zarówno w modzie, jak i w manicure. Gomez wyprzedza o krok nadchodzące hity, które już wkrótce będą na topie. Zobacz, jakie paznokcie są modne w 2020 roku i poszukaj inspiracji na wzór Seleny Gomez. Najmodniejsze paznokcie w stylu Seleny Gomez Jedną z najważniejszych inspiracji paznokciowych w sezonie zimowo-karnawałowym są tzw. confetti nails. Modny manicure nawiązuje, jak sama nazwa wskazuje, o słynnego konfetti, które bywa rozsypywane z okazji ślubów czy imprez. Selena Gomez zdecydowała się na pomalowanie paznokci w tym stylu, dzięki czemu zyskała modny i unikalny trend. Chcąc stworzyć podobny manicure, wykorzystaj metaliczne lakiery, brokat, a także połyskujące naklejki – w prosty i szybki sposób stworzysz minimalistyczny wygląd paznokci. Jako bazę wystarczy wybrać odcień nude albo bezbarwny lakier. Jak widzisz, w najnowszych trendach istotą jest połysk w subtelnym wydaniu, o czym już wie Selena Gomez. Jednolity manicure według Seleny Gomez Drugą odsłoną modnego manicure według Gomez są jednolicie pomalowane paznokcie na biały kolor. Żadnych ozdób czy wzorów, żadnego połysku – jedynie jasny kolor lakieru. Powrót do bieli to przejaw retro mody nawiązującej do lat 90. minionego wieku. W najnowszych trendach paznokcie powinny być starannie wypielęgnowane oraz zaokrąglone w klasyczny migdałek. Tak przygotowane płytki idealnie wypadną w białej wersji. Selena Gomez wybrała jednolity odcień swojego manicure jako kontrast dla eleganckiego stroju. Jeśli lubisz nieoczywiste rozwiązania, koniecznie wypróbuj białych paznokci. Zobacz także: Zniszczone po hybrydzie paznokcie? Pomoże domowa odżywka Galaxy nails, czyli hit paznokciowy 2020 Oprócz dwóch najświeższych trendów wyznaczonych przez Selenę Gomez, na topie są jeszcze inne, równie zachwycające style. W tym wariancie zarówno krótkie, jak i długie paznokcie wspaniale zaprezentują się w wersji przedstawiającej gwiazdy i galaktykę. Na pierwszy plan rzuca się dominujący kolor, czyli czerń albo głęboki granat lub fiolet. Na tak przygotowanych paznokciach możesz nakleić gwiazdki czy planety, ale najważniejszym elementem jest efekt rozgwieżdżonego nieba. Ciemny french manicure na wiosnę 2020 Inną propozycją na manicure, który będzie bardzo modny już wiosną tego roku. Nawiązuje on do powyższych stylizacji paznokci Seleny Gomez. French manicure to trend, który raz króluje, a raz znika na kilka sezonów. W nowej wersji francuski styl jest nieco bardziej mroczny, ponieważ białe końcówki płytek zastąpione są czarnym lakierem. Nie musisz zostawiać pozostałej części paznokcia w beżowym kolorze, równie dobrze możesz sięgnąć po kontrastowe złoto lub srebro.