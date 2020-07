Manuela Gretkowska komentuje protest kobiet przed siedzibą Ordo Iuris. Mocne słowa o Kaczyńskim

Kilka tysięcy osób manifestowało 24 lipca pod siedzibą Ordo Iuris w Warszawie przeciwko zamiarom rządzących, by wypowiedzieć Konwencję Stambulską. Piątkowe wydarzenia skomentowała Manuela Gretkowska. Pisarka i działaczka społeczna w swoich słowach odniosła się do Jarosława Kaczyńskiego.

Manuela Gretkowska komentuje protest kobiet przed siedzibą Ordo Iuris

"W nowej podstawie programowej polskiej szkoły Konwencja Stambulska będzie gdzieś między Sobieskim a najazdem mongolskim" - tak Manuela Gretkowska odnosi się na Facebooku do ostatniego protestu kobiet "Nie dla legalizacji bicia kobiet i dzieci", ironizując, co może znaleźć się kiedyś w podręcznikach do historii.