Manuela Gretkowska o Agacie Dudzie i Polkach, które nie zabierają głosu. Ostry komentarz

Manuela Gretkowska ostro o Agacie Dudzie i Polkach

"NIE POWIESZ IM, ŻE TO PATOLOGIA" - zatytułowała swój wpis Manuela Gretkowska. "Wczoraj na scenie z Henryką Bochniarz i Magdą Środą. Wspomnieniowy hołd dla Marii Janion - migawki z jej życia od dzieciństwa, po wzruszający uśmiech starości. Filmik z Kongresu, gdy dawała wykład, a po jej bokach dwie prezydentowe: Maria Kaczyńska i Jolanta Kwaśniewska - napisała Gretkowska.

"Epoka, gdy coś takiego było możliwe, za rządów PiS-u" - stwierdziła i uderzyła w Agatę Dudę. "Dzisiaj, gdyby prezydentowa się zjawiła, to chyba tylko po to, żeby zastąpić Kongres Kobiet kółkiem różańcowym" - oceniła.

Pisarka i aktywistka w charakterystyczny dla siebie sposób podsumowała także Polki, które nie zabierają głosu w swoich sprawach. "Polki skulone, przerażone. Ponaciągane i naciągnięte, jak pacynki na sięgającą wszędzie rękę Kościoła i patriarchatu. Ogłupiona słowiańszczyzna (parafrazując Janion) milionami trenująca z Lewą, Prawą, chodakowanie, bieganie, ale przejść kilometr w marszu kobiecego buntu?" - dywagowała, nawiązując do popularnych trenerek.

"Przed lustrem nakładają barwy ochronne przed starością. Mówią, że coś się im podoba, albo nie, chociaż nikogo to już nie obchodzi. Uwięzione w swoich syndromach sztokholmskich. Nie powiesz im, że to patologia. A nawet gdyby przystawić im te lusterka, lustereczka do twarzy, nie będzie śladu oddechu. Polki nie żyją, trwają" - podsumowała ironicznie.