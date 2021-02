Manuela Gretkowska: Same na siebie kręcimy bata

Manuela Gretkowska jest zaniepokojona sytuacją w Polsce i tym, co dzieje się wokół tematu aborcji. W mocnych słowach opowiada o swoich spostrzeżeniach i odczuciach. - Cała Polska jest jednym wielkim pokojem płaczu nad prawami człowieka. Jesteśmy dzikim, barbarzyńskim krajem, w którym część społeczeństwa jest uznana za niewolników - mówi pisarka w rozmowie z nami, nie gryząc się w język.

Aleksandra Sokołowska, WP Kobieta: Pro-life idzie na całość, złapało wiatr w żagle, bo mają poparcie. Pojawiają się coraz bardziej śmiałe pomysły. Co pani o tym myśli?

Manuela Gretkowska, pisarka: Jeśli koalicja, mając trzy lata, nie wypracowała sobie zdania, jak powinna wyglądać regulacja aborcji w Polsce i nie jest w stanie opowiedzieć się po stronie kobiet, to co się dziwić, że druga strona robi sobie igrzyska śmierci? Bo tak to trzeba nazwać. Proszę zobaczyć, okazało się, że Niesiołowski, który stał na straży chrześcijaństwa, ma obyczajowe historie za uszami. Ludzie, którzy najgłośniej krzyczą przeciwko aborcji, są na bakier z obyczajówką. To metoda obrony psychicznej przed samym sobą.

Na pewno słyszała pani o pokoju, gdzie kobiety miałyby się wypłakać "po"…

Prawo do aborcji jest prawem człowieka, jest prawem w cywilizowanym świecie, jeśli odcinamy się od cywilizacji, którą jest Unia Europejska, to nazywamy ją cywilizacją śmierci. Straszymy siebie wzajemnie, że Jarosław Kaczyński wyjdzie z Unii, a tak naprawdę, to my już z niej na bosaka wybiegliśmy. Urządzamy sobie pokoje płaczu i zakazujemy kobietom aborcji.

Dla mnie historia z "aborcją na pstryknięcie" jest nie do pomyślenia. Nie do przyjęcia jest takie słownictwo, w jakimkolwiek kontekście w tej sytuacji. To są prawa człowieka. Nie rozumiemy, że prawa reprodukcyjne są prawami człowieka w UE. Dla nas jest to mentalny folwark, na którym uprawia się hodowlę kobiet. Tak jak nie umieliśmy wyzwolić chłopów z niewolnictwa, dopiero zrobił to zaborca, tak my nie umiemy wyzwolić kobiet z tego rodzaju niewolnictwa.

To jest nie do pomyślenia, że kobieta nie ma praw reprodukcyjnych, decydowania o własnym życiu. Czy chłopi się sami do tego zmuszali, żeby być niewolnikami? Nie sądzę. Kobiety się w to wplątuje przez taką właśnie mentalność. Nasza społeczność ma model barbarzyński. Same na siebie kręcimy bata.

Społeczeństwo nie rozumie ekonomii, praw człowieka. Cała Polska jest jednym wielkim pokojem płaczu nad prawami człowieka. Grzebiemy patykiem w tym gównie i zastanawiamy się, czy pozwolić kobietom na aborcję. Jesteśmy dzikim, barbarzyńskim krajem, w którym część społeczeństwa jest uznana za niewolników. Tak jak mieliśmy niewolników w pańszczyźnie.

Dziś pro-liferka Magdalena Korzekwa-Kaliszuk na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" zastanawia się, jak karać kobiety za aborcję. Dlaczego?

Uważam, że takie osoby powinny iść pod Trybunał w Strasburgu, tak jak różni przestępcy, którzy podżegali do zbrodni. A to jest podżeganie do zbrodni. Sami odcinamy się od Europy. Za pomocą kobiet, prawa. Jesteśmy jak Arabia Saudyjska, gdzie zapadają wyroki śmierci na poetach, którzy przestali wierzyć, na kobietach - np. zakaz prowadzenia samochodu. Nie różnimy się od nich, choć większość Polaków gardzi Arabią. Uważamy ich za dzicz na piasku, sami jesteśmy dziczą nad Wisłą.

Jedna z internautek komentujących karanie za aborcję pokwapiła się o stwierdzenie, że "nie wystarczą pokoje płaczu, niektórzy chcieliby też pokoi przesłuchań". Jak daleko to zajdzie?

Nie ma granicy tego upodlenia? To jest wstrząsające. Już zniewoliliśmy kobiety, a co z nimi się stanie, zależy tylko od fantazji władcy. Lepiej zadajmy sobie pytanie: jak podać tą panią do Trybunału.

Co by pani powiedziała pro-liferom?

Nie dyskutuje się z przestępcą. Podżeganie oficjalne do zabójstwa innych ludzi należy zgłosić do sądu w Europie. Podżeganie do przemocy jest przestępstwem. Tylko że sądy polskie nie działają, jak powinni. Nie dyskutujemy, bo to już nic nie da. Oni chcą zrobić z Polski piwnicę Fritzla.

Czego się pani teraz boi?

Żyjemy w państwie bezprawia, jesteśmy tego ofiarami. Polska idzie w kierunku wschodnim. Barbarzyństwo jest dla mnie brakiem demokracji. W Unii Europejskiej państwa demokratyczne są praworządne. Pozbawiając człowieka wolności, możemy z nim zrobić wszystko. Jeśli się czegoś obawiam, to jest to strata ojczyzny jako kraju demokratycznego. Wstyd i porażka.

