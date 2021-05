Manuela Gretkowska wbija kij w mrowisko. Podniosła temat kobiet zmuszanych do wychowywania dzieci

"Jasne, włączy się instynkt macierzyński, poświęcenie. Albo nie i będzie zbiorowa histeria przeciw dzieciobójczyni. Potwory polityczne rodzą prawne potwory i zmuszają do spółkowania z nimi, nazywając to społecznym współżyciem. Wesołego Dnia Matki Zmuszonej do Bycia Matką" - dodała.