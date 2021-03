Gretkowska o Lewandowskim: Złotą piłką się zeszmacić

Robert Lewandowski otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Piłkarz osobiście udał się do pałacu prezydenckiego, aby otrzymać wyróżnienie od głowy państwa. Spotkanie panów wzbudziło ogromne kontrowersje wśród internautów, którzy mocno skrytykowali Roberta Lewandowskiego. Do sprawy postanowiła się odnieść także pisarka Manuela Gretkowska. Skomentowała postawę Lewego w bardzo "mocnych" słowach...

"Skazany na medal"

- Co za dzień. Mąż Ani Lewandowskiej znanej z Siły (nabywczej) Kobiet pojechał w łachę do Dudy po medal. Prezydenta popierającego deptanie prawa, nie tylko kobiet. Aaa to może dlatego, że Lewandowski będzie miał proces - brzmi wpis Manueli Gretkowskiej.