14-letnia Maja Kostrzewa zginęła na torze motocrossowym

Na torze motokrosowym zginęła Maja Kostrzewa

Nagła śmierć 14-latki to ogromny wstrząs dla rodziny i całego środowiska motocrossowego. Klub, w którym trenowała nastolatka, opublikował specjalne pożegnanie.

- Maję pamiętać będziemy jako uzdolnioną zawodniczkę, wspaniałą przyjaciółkę, dobrą koleżankę. Była życzliwa, pełna energii i zawsze uśmiechnięta. Nie znajdujemy słów, by wyrazić swój ból, smutek i pustkę, jaką odczuwamy po stracie. Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi – czytamy we wpisie MXRacing Team by Kowalski.