Marcelina Zawadzka kocha biel. Jej spódnica z rozcięciem robi wrażenie

Marcelina Zawadzka wyznacza trendy

Marcelina Zawadzka to polska modelka i prezenterka telewizyjna. W 2015 roku Zawadzka została prezenterką Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła m.in. takie programy jak: "Pytanie na śniadanie", "Lajk! ", "Bake Off – Ale ciacho! ", "Bake Off Junior" oraz "The Voice of Poland". Ulubienica widzów zniknęła jednak z TVP. Powodem była afera "vatowska". Zawadzka usłyszała zarzuty m.in. oszustw finansowych, fałszerstwo faktur i prania brudnych pieniędzy. Miss Polonia najpierw próbowała się tłumaczyć, później odcięła się od udziału w procederze.