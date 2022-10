Marcelle Ninio - agentka Mosadu

Marcelle chciała umrzeć. Koszmar zaczął się w nocy 25 lipca 1954 roku, kiedy policjanci włamali się do jej mieszkania i zaciągnęli ją do głównej siedziby Muchabaratu w Kairze. Marcelle, dwudziestoczteroletnia delikatna brunetka o łagodnym głosie, została wepchnięta do małego pomieszczenia bez okien, gdzie kilku mężczyzn brutalnie ją pobiło, zarzucając pytaniami o bomby, nazwiska i adresy. Oszołomiona i poraniona nie odpowiadała.