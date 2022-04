Marcin Hakiel pokazał ślubne zdjęcia. "Jedno z moich ulubionych"

Marcin Hakiel opublikował zdjęcia ze ślubu. "Jeden z moich ulubionych tańców"

Katarzyna Cichopek postanowiła spędzić święta wielkanocne na Malediwach, dokąd wyjechała wraz z dziećmi. Z kolei Marcin Hakiel obecnie jest w Tatrach. Być może nastraja go to refleksyjnie i nostalgicznie – to w końcu właśnie tam, w zakopiańskim sanktuarium na Krzeptówkach, około 14 lat temu wziął ślub z Katarzyną.