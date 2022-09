Marcin Miller ma problemy ze zdrowiem. Zalecenia lekarza nie pozostawiają wątpliwości

Marcin Miller nie przestaje koncertować

Artysta nie przestaje jednak koncertować. Niedawno rozpoczął amerykańskie tournée. Dla mieszkającej w Ameryce Północnej Polonii zorganizowano koncerty z okazji jubileuszu zespołu "Classic". Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszenie dostał między innymi zespół "Boys". Kiedy czas na rekonwalescencję? Jak mówi artysta, możliwe, że w listopadzie. Wtedy ma wybrać się z żoną na zasłużony urlop. A ten może być okazją do powrotu do zdrowia. O ile oczywiście Marcin Miller będzie stosował się do wytycznych przedstawionych mu przez lekarza.