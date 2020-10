Marek Kondrat kończy 70 lat. Przeżywa dziś drugą młodość u boku Antoniny Turnau

Kondrat i jego pierwsza żona uchodzili za idealne małżeństwo. Pobrali się młodo, potem na świat przyszli kolejno Mikołaj i Wojciech. On spełniał się w aktorstwie, ona w jodze. I to podobno poróżniło małżonków – pisano, że Ilona Gagajek była zanadto oddana swojej pasji. Rozstali się, potem jeszcze na moment do siebie wrócili – ostatecznie jednak Kondratowie nie potrafili utrzymać związku.

Marek Kondrat – kobiety

Do ojczyzny jednak czasem wraca. Pewnie również dlatego, by spotkać się z synami. Mikołaj skończył dziennikarstwo, a potem otworzył sieć sklepów z winami. Wojciech jest zaś muzykiem w Filharmonii Warszawskiej. Była żona na temat Kondrata wypowiedziała się w 2018 r., odnosząc się do narodzin jego córki. – To pozytywna wiadomość... Moja reakcja wypływa z filozofii Wschodu: żeby nie przywiązywać się ani do rzeczy, ani do miejsc, ani do ludzi. Podpowiedź płynie z filozofii jogi, która mówi: "sytuacja ma zawsze rację", bo jest, bo się zdarzyła, czy dobra, czy zła – skomentowała.