Marek Kondrat opowiedział o córce. "Mała dziewczynka jest zjawiskiem bardzo dziwnym w moim życiu"

Marek Kondrat mieszka z rodziną w hiszpańskiej wiosce położonej pod górami. Wokół mają las piniowy, a w odległości zaledwie 12 km znajduje się morze. Aktor w rozmowie z Gazetą Wyborczą wyznał, że dopóki jego 2-letnia córka Helenka nie chodzi do szkoły, mogą przebywać tam, gdzie akurat im się zamarzy i pozwalają sobie na korzystanie z tego przywileju.

Marek Kondrat opowiedział o córce

Marek Kondrat zdementował również plotki o tym, że posiada winnicę w Hiszpanii. Aktor wyznał, że jedynie importuje wina do Polski. Zmiana zawodu pozwoliła mu na obcowanie z przyrodą, na znalezienie w życiu powtarzalności i odpoczęcie od ciągłego pędu. Dzięki temu może pozwolić sobie na wykonywanie swoich ulubionych czynności m.in. gotowanie i spędzanie czasu z rodziną.

– Mała dziewczynka jest zjawiskiem bardzo dziwnym w moim życiu. Mam dla niej czas, więc to wzajemna uczuciowość. Ona korzysta ze mnie, a ja obserwuję, jak rośnie, czego nie mogłem docenić, kiedy byłem młody i miałem dwóch synów, ale pracowałem, a dzisiaj oni są już bardzo dorośli. Przy czym od tej strony nie odczuwam upływu czasu. Przeżywam to, co jest mi dane z racji własnej otwartości na życie. Bo i pojąłem młodą kobietę za żonę z czystej miłości, i urodziliśmy, że tak powiem, Helenkę – wyznał.