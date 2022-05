Maria Dębska zachwyca w modnym garniturze. Zadała szyku

Maria Dębska zagrała m. in. Kalinę Jędrusik. Otrzymała za to trzy nominacje

Maria Dębska to jedna z najbardziej znanych aktorek młodego pokolenia. Ostatnio Dębska, znana z filmów "Moje córki krowy", "Zabawa, zabawa", "Cicha noc" czy "Pech to nie grzech", zagrała główną rolę w filmie "Bo we mnie jest seks". Dała się w nim poznać publiczności jako Kalina Jędrusik. Za tę rolę Dębska otrzymała nominacje do głównych polskich nagród filmowych – do nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za pierwszoplanową rolę kobiecą, do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego oraz nominację do Orła za najlepszą główną rolę kobiecą.