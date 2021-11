Zofia Wichłacz gra według własnych reguł. "Nie wyobrażam sobie odsłonięcia życia prywatnego"

Faktycznie w moim pokoleniu, ale także wśród starszych aktorek jest coraz więcej kobiecej solidarności. Mogę mówić tylko z własnej perspektywy, ale chyba coraz więcej z nas rozumie, że producenci czy reżyserzy po prostu wiedzą, kogo do danej roli potrzebują: na castingu szybko czują, że o ten rodzaj energii, charyzmy czy wyglądu im chodzi. Dlatego ważne, by nie brać do siebie odrzucenia, czasem odpuścić i kibicować osobie, która w danym projekcie dostanie szansę. Miewałam dłuższe przerwy w pracy i wiem, jak ważne jest, by mówić sobie, że to nie nasza wina, tak po prostu może się zdarzyć i nie jest to w żaden sposób wartościujące. W tym zawodzie trzeba pracować nad poczuciem własnej wartości niezależnie od tego, czy robi się film za filmem, czy akurat oczekuje na swoją szansę. Sama się tego trzymam.