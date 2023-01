Maria Pakulnis znała Agnieszkę Kotulankę ze studiów. Ujawniła mało znaną historię

"Miała niesamowitą energię. Uwielbiałam jej poczucie humoru, zarażała śmiechem. Taką ją zapamiętałam. Poza talentem aktorskim fantastycznie śpiewała. Miałam szczęście z nią grać w muzycznym przedstawieniu. Ja nie dorastałam Agnieszce do pięt ze śpiewaniem i długo musiałam się go uczyć, a ona się z tym talentem urodziła i jej to przychodziła ot tak. Była nieprawdopodobnie muzykalna - dodała.