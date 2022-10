Agnieszka Kotulanka skończyłaby 66 lat. Jej życie nie było usłane różami

Nieudane związki Agnieszki Kotulanki

Niestety dość szybko okazało się, że małżeństwo z Jackiem Sasem Uhrynowskim nie ma przyszłości. Choć para doczekała się dwojga dzieci, związek nie przetrwał próby czasu. Mężczyzna, zaraz po przyjściu na świat córki, wyjechał za pracą do Kanady. Aktorka została w kraju, gdzie jej kariera zaczęła rozwijać się coraz szybciej. Kiedy córka miała kilka lat, Kotulanka postanowiła odwiedzić wraz z synem męża. Po przyjeździe okazało się, że odbyła podróż na próżno. Po dwóch wspólnych latach w Kanadzie została podjęta decyzja o rozwodzie. Agnieszka Kotulanka wróciła do Polski i postanowiła odbudować swoją karierę, co po tak długiej nieobecności nie było łatwym zadaniem. Wtedy pojawiła się propozycja z rolą w "Klanie", która odmieniła losy aktorki.