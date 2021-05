Maria Teresa Turrion Borrallo jest królewską nianią. Kobieta wyjawiła kilka szczegółów swojemu fryzjerowi

Zawsze w cieniu

To nie wszystko. Kobieta nauczyła dzieci królewskiej pary języka hiszpańskiego. Ten fakt wyjawił Antonio Robledo - fryzjer, do którego przychodzi Maria Teresa. Co więcej, mężczyzna opowiedział również o ciekawym szczególe z życia małej Charlotte. "Chociaż jest biegła w językach, Charlotte marzy o zostaniu pielęgniarką, gdy będzie starsza. Charlotte była zafascynowana opowieściami rodziców o pracownikach służby zdrowia podczas pandemii. Ona bawi się z dziećmi w pielęgniarkę" - cytuje magazyn "New Idea".