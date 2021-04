Kate Middleton jest w ciąży? Brytyjski tabloid nie ma wątpliwości

Księżna na celowniku tabloidów

Rzekome doprowadzenie do łez Meghan przez Kate było jednym z głównych tematów, które poruszano na portalach plotkarskich. Jakiś czas temu wyjawiono nawet, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, niż przedstawiła to księżna Sussex. W obronie Kate Middleton stanął nawet jej wujek, który zapewnił, że nie wierzy w rewelacje wyjawione podczas słynnego wywiadu.

"New Idea", czyli jeden z poczytniejszych brytyjskich tabloidów, wziął na tapet zdjęcia Kate Middleton z ostatniego publicznego wystąpienia. Miała na sobie różowy płaszcz, dopasowaną kolorystycznie bluzkę oraz czarne spodnie. Ujęcia posłużyły brukowcowi do wysnucia śmiałej teorii, że księżna Cambridge spodziewa się dziecka, bo zdradziły ją "ciążowe krągłości".

Jednak patrząc bliżej na rzekome dowody, trudno dostrzec faktyczne zmiany, o których mówi "New Idea". Informacje nie zostały jeszcze potwierdzone przez Pałac Buckingham, dlatego trzeba jeszcze poczekać na wieści.

Źródło: New Idea

