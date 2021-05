Maria Wiktoria Wałęsa zniknęła z mediów. Nie udziela się publicznie

Maria Wiktoria Wałęsa przyznała w jednym z wywiadów, że jako nastolatka bardzo się buntowała i nie mogła pogodzić się z tym, że pochodzi z takiej rodziny. Nie chciała być wyłącznie córką Wałęsy, a w ramach młodzieńczego buntu, nierzadko bawiła się do białego rana w różnych lokalnych klubach. Planowała wyjechać po maturze do USA, aby uczyć się w szkole aktorskiej. Niestety jej marzenie się nie spełniło, za to dostała się do szkoły reklamy, wizażu i charakteryzacji.