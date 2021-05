Podejrzany ws. Madeleine McCann oskarżony o kolejny gwałt. Rodzice wierzą, że ich córka żyje

W 2005 roku włamał się do willi w tej samej miejscowości, w której zatrzymali się McCann i zgwałcił 72-letnią Amerykankę. Policja co prawda nie znalazła jego odcisków palców, ale w łóżku ofiary znajdował się włos Christiana B. Mężczyzna twierdzi, że to przypadek i włos musiał przynieść kot kobiety, którego on czasem głaskał na zewnątrz.