To była wielka miłość dziennikarza. Durczok zawsze bronił ich losu

Kamil Durczok od zawsze kochał psy. Szczególnie upodobał sobie jedną rasę

Owczarek niemiecki to rasa, którą dziennikarz bardzo cenił. Kilkanaście lat temu do jego rodziny dołączył Sasza. Durczok bardzo cierpiał, kiedy czworonóg zachorował w 2016 roku. Psiakowi odmówiły wówczas posłuszeństwa nerki i czekało go długie leczenie. Sasza był dla byłego szefa "Faktów" niesamowicie ważny - pomagał mu podczas zmagań z depresją. Nic więc dziwnego, że zły stan przyjaciela powodował ogromne przygnębienie. Niestety, mimo pomocy weterynarzy, pies odszedł.