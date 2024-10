Marianna Stuhr wspomina ojca. "Był samcem alfa"

Ona - skrzypaczka, on - aktor. Barbara i Jerzy Stuhrowie doczekali się dwojga dzieci - Marianny i Macieja. Po śmierci ojca, popularnego i uwielbianego przez widzów, Marianna zgodziła się na rozmowę, podczas której wyznała, że w dzieciństwie życie jej i brata Macieja było podporządkowane zawodowym planom rodziców.

Marianna Stuhr przyznała, że w trakcie, gdy ojciec rozwijał karierę, jego kontakt z własnymi dziećmi był ograniczony. Na pytanie o to, jak zapamiętała ojca ze swojego dzieciństwa w latach 80. odpowiedziała dosadnie:

Dodała jednak, że w tamtych czasach "jak komuś dano możliwość rozwijania się na najwyższym poziomie w Polsce i za granicą, to głupotą było z tego nie korzystać". Jednak fakt, że był osobą publiczną, sprawiał, że Mariannie Stuhr brakowało "zwyczajnych" momentów.

Marianna Stuhr wspomniała, że Jerzy Stuhr nie był ojcem, który siadał z córką i bawił się z nią lalkami czy klockami. - Tyle że mało który ojciec w tamtych czasach bawił się z cókrką - nadmieniła. Podkreśliła, że być może podejście Stuhra do dzieci miało przyczynę w jego wychowaniu, "w bardzo twardym, suchym domu, w którym panowała duża kindersztuba".

Marianna Stuhr wspomniała, że jej znany ojciec "wyobrażał sobie, że jest głową rodziny, podejmuje najważniejsze decyzje". Jednak ten model wcale nie pasował do ich codzienności - Stuhr niezwykle często był poza domem, a przecież w tym czasie rodzina musi w jakiś sposób funkcjonować.

- Wiedzieliśmy, że gdyby coś się nam stało, noga się powinęła, on zawsze nam pomoże (...). Zastanawiam się, czy poczucie braku, jakie mi teraz towarzyszy, to jest forma żałoby? Trudno opisać ten stan, ale to jest tak, jakby ktoś mi coś odciął, amputował. Naprawdę dziwne uczucie... - dodała.