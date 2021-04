Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła rodzicielski sekret. Przy okazji pokazała sypialnię syna

Łuczenko-Szczęsna zaistniała w polskim show-biznesie, gdy miała zaledwie kilkanaście lat. Już jako dziecko zdobywała laury na krajowych festiwalach. Wzięła również udział w programach "Szansa na sukces" oraz "Droga do gwiazd". Talent szlifowała m.in. w Teatrze Buffo, gdzie wcielała się w tytułową postać w musicalu "Romeo i Julia".

Życiowe zmiany

Przełomem w jej karierze było rok 2011, kiedy to wydała swoją pierwszą płytę pt. "Hard Beat". Album sprzedawał się świetnie, został obsypany nagrodami, a Marina występowała w popularnym serialu, reklamach i została idolką nastolatek.

Jej życie zmieniło się diametralnie pięć lat później, kiedy to wyszła za bramkarza polskiej reprezentacji w piłce nożnej – Wojciecha Szczęsnego. Para pobrała się w Grecji. Obrączki zamówili u Cartiera. Ich pierwszy syn przyszedł na świat w 2018 roku. Znani rodzice wybrali dla niego bardzo oryginalne imię – Liam.

Rodzinna sielanka

Wszystko wskazuje na to, że rodzina Szczęsnych świetnie się dogaduje. Ostatnio Marina zaprezentowała na swoim instagramowym profilu (obserwowanym aż przez 737 tys. użytkowników) rozczulające zdjęcia z synkiem i mężem.

Piosenkarka pokazała, jak Wojciech Szczęsny w towarzystwie Liama składa w pokoju chłopca dziecięce łóżeczko. Mebel zdobią skrzyżowane belki, nawiązujące kształtem do namiotu czy tipi. Między nimi rozwieszono zaś sznur z żarówkami, który tworzy przytulną atmosferę, Nie zabrakło oczywiście kolorowej pościeli oraz ulubionych maskotek trzylatka.

- Ehhh. No i koniec spania z rodzicami. Kto jeszcze śpi ze swoimi dziećmi?

Tym samym zasugerowała, że do tej pory jej syn spał… z rodzicami! Mamy nadzieję, że zmiana w postaci własnego łóżka przypadnie mu do gustu.

