Janiak i Malinowska wzięli ślub po 3 miesiącach znajomości. "Wiedzieliśmy, że to wyjątkowe"

Janiak i Malinowska poznali się na planie jego programu "Co za tydzień". – Doskonale pamiętam, bo wiedząc, z kim mam się spotkać na planie, przygotowuję się do każdej rozmowy. Wtedy był to pokaz mody Arkadiusa, który odbywał się w Łazienkach Królewskich. Jego gwiazdą była Karolina Malinowska – niespełna 20-letnia modelka, która odnosiła wielkie sukcesy w świecie – wspomina 46-latek w rozmowie z Plejadą.

Kiedy ją zobaczył, od razu do niej podszedł i zaproponował rozmowę. Malinowska nie miała jednak na to ochoty. – Ona bardzo subtelnie, inteligentnie mnie zbyła – pamięta jej reakcję.

Janiak o ślubie z Malinowską

Janiak nie uważa, że zdecydowali się na to zbyt szybko. Byli zakochani i wiedzieli, że chcą być razem do końca życia. Nie mieli wtedy żadnych wątpliwość i dzień ślubu uważa za ten najwspanialszy. – Nie zadawaliśmy sobie żadnych dodatkowych pytań. Wiedzieliśmy, że to, co się między nami dzieje, jest wyjątkowe. Dziś, po wielu już latach razem i z trzema fantastycznymi synami w domu, potrafimy czuć podobnie. Chyba o to chodzi – tłumaczy.