MaRina w bikini. Piosenkarka wypoczywa na plażach Dubaju

MaRina ostatnio wypuściła do sieci nowy singiel pt. "Nie prowokuj", a sama cieszy się słońcem, wypoczywając na plażach Dubaju. Na Instagramie zaprezentowała zdjęcia z urlopu. Pojawiły się też kolejne fotki piosenkarki w bikini. Kto by tego nie robił, mając taką figurę?! Pod zdjęciami MaRiny internauci zachwycają się jej nienaganną figurą.

MaRina w bikini na plażach Dubaju

"Nie prowokuj" – MaRina wydała czwarty singiel z płyty "Warstwy"

- Obiecałam moim fanom i słuchaczom album w tym roku – słowa dotrzymałam. Choć czasy są bardzo ciężkie dla nas wszystkich i rozważałam przeniesienie premiery albumu na bardziej radosny – odpowiedni moment, to jednak czuję się zobowiązana dopełnić, w pewnym sensie, mój artystyczny obowiązek i dostarczyć słuchaczom rozrywkę w postaci muzyki. Choć pandemia bardzo utrudniła proces tworzenia, udało mi się zorganizować warunki do pracy tak, aby spełnić obietnicę. Stworzyłam studio gdzie w warunkach domowych skomponowaliśmy i nagraliśmy wokale wszystkich utworów, aby później dostarczyć je do profesjonalnego studia i dokończyć produkcję. Podróżowałam stale między Warszawą, a Turynem, aby to wszystko się udało i bym mogła wręczyć moim słuchaczom świąteczny prezent, w postaci mojego pierwszego albumu po polsku. Album "Warstwy" dedykuję wszystkim, którzy nie mają odwagi by zaryzykować, którzy myślą, że czasem czegoś już nie wypada, nie przystoi, że już za późno, a może nie ma sensu… Nigdy nie jest za późno by spełniać marzenia” – powiedziała o płycie MaRina.